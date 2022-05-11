Марио Хезоня – MVP Лиги ВТБ-21/22

Форвард УНИКСа Марио Хезоня признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в регулярном сезоне-2021/22.

Игрок провел 18 матчей, лидируя в команде по очкам (18,2), подборам (7,1) и перехватам (2,1), а также став вторым по результативным передачам (3,4). Кроме того, хорват вошел в Топ-3 Лиги ВТБ по результативности, в Топ-5 по подборам и перехватам.

УНИКС завершил регулярный чемпионат на третьем месте с показателями 14-4.

В феврале этого года Хезоня стал MVP и победителем конкурса данков на Матче звезд лиги.

Первая битва равных в плей-офф лиги ВТБ. «Зенит» обыграл УНИКС и сохранил интригу в серии