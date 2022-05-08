Велимир Перасович: «Зенит» сыграл жестко и нейтрализовал Хезоню»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил плотную защиту соперника в матче плей-офф лиги ВТБ против «Зенита» (67:76, 1-1).

«Поздравляю «Зенит» с победой, они играли очень хорошо и заслужили эту победу. Это была игра, как в Евролиге: очень жесткая на обеих концах площадки в итоге привела к победе. Игра проходила по их сценарию. Нам надо готовиться к играм перед нашим болельщиками, и мы должны играть лучше.

«Зенит» проделал хорошую работу по нейтрализации Хезони. Игроки сегодня играют лучше, завтра хуже, это нормальная ситуация. Надеюсь, что в следующий раз он покажет свой топ-уровень. Мы постараемся закончить серию в Казани, но мы понимаем, с кем мы играем. Поэтому посмотрим, как все будет дальше. Сделаем все, что в наших силах», – сказал Перасович.

Хезоня завершил встречу с показателями 13 очков (5-14 с игры, 2-4 трехочковых), 8 подборов, 1 передача и 2 перехвата за 32 минуты на площадке. В первой игре он набрал 27 очков (8-14 с игры).

Перасович переиграл Паскуаля, Хезоня в режиме MVP. УНИКС открыл счет в полуфинале с «Зенитом»