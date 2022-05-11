Андрей Зубков: «Во второй игре справились с Хезоней. Продолжим играть так же»

Форвард «Зенита» заявил, что одной из задач на второй матч полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа (1-1) будет сдержать Марио Хезоню.

«Это плей-офф, здесь каждая игра – это другая игра. Сыграв два матча, мы проделали большую работу над ошибками, что-то улучшили.

Главное – начать хорошо играть в защите и не терять мячи в нападении. В целом справились с Хезоней во второй игре. Первые три четверти у него практически не было очков, тем самым, у них не получалось играть в нападении. Думаю, что продолжим играть так же, может быть, какие-то аспекты улучшим, но сконцентрируемся на этом.

В плей-офф в одной игре процент может быть 10, а во второй – 40. Мы сконцентрировались и забили свои мячи. Всегда ощущаем поддержку наших болельщиков, даже когда их нет рядом», – сказал Зубков.

Первая битва равных в плей-офф лиги ВТБ. «Зенит» обыграл УНИКС и сохранил интригу в серии