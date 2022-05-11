Джоэл Эмбиид – о Билле Симмонсе: «Если вы хотите позволить таким людям голосовать за награды, это несправедливо»

Центровой «Филадельфии» заявил, что журналист Билл Симмонс не имеет право голосовать за награды из-за его слов в адрес новичка .

«Я помню, что я услышал в подкасте Билла Симмонса. Это прозвучало так, как будто он затаил обиду на игрока. Он сказал: «К черту Джейлена Грина». Если вы хотите позволить таким людям голосовать за награды, это несправедливо.

Что, если Джейлен Грин мог получить супермаксимальный контракт или, я не знаю, приглашение на Матч всех звезд? обладает большой властью, он может повлиять на других представителей СМИ, и он позволяет себе говорить такие вещи. Я считаю, что это несправедливо и ненормально», – сказал Эмбиид.

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