Эван Мобли лидирует в рейтинге новичков НБА, он пропустил 5 последних матчей из-за травмы

Бигмен Эван Мобли продолжает лидировать в рейтинге лучших новичков НБА нынешнего сезона по версии официального сайта лиги.

20-летний игрок пропустил пять последних матчей из-за травмы голеностопа. В 67 играх он набирал в среднем 14,9 очка, 8,3 подбора, 2,5 передачи и 1,6 блок-шота.

«Кавальерс» имеют показатели 39-28 с Мобли на площадке и 4-9 – без него.

Первый пик драфта-2021 Кейд Каннингем из сохранил второе место в рейтинге. Скотти Барнс из остался на третьей позиции.

В пятерку лучших новичков сезона также входят Джейлен Грин ( ) и Франц Вагнер ( ).

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