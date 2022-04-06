Эван Мобли лидирует в рейтинге новичков НБА, он пропустил 5 последних матчей из-за травмы

Теги Кливленд Детройт Хьюстон Орландо Торонто НБА Кейд Каннингем Джейлен Грин Эван Мобли Франц Вагнер Скотти Барнс Баскетбол

Бигмен «Кливленда» Эван Мобли продолжает лидировать в рейтинге лучших новичков НБА нынешнего сезона по версии официального сайта лиги.

20-летний игрок пропустил пять последних матчей из-за травмы голеностопа. В 67 играх он набирал в среднем 14,9 очка, 8,3 подбора, 2,5 передачи и 1,6 блок-шота.

«Кавальерс» имеют показатели 39-28 с Мобли на площадке и 4-9 – без него.

Первый пик драфта-2021 Кейд Каннингем из «Детройта» сохранил второе место в рейтинге. Скотти Барнс из «Торонто» остался на третьей позиции.

В пятерку лучших новичков сезона также входят Джейлен Грин («Хьюстон») и Франц Вагнер («Орландо»).

«Драфт НБА-2013. Выбрали греческого бога, главного баста десятилетия и Контракт Соломона Хилла

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные