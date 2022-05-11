«Дрэймонд Грин открывает свой первобытный рот на протяжении всей игры». Сотрудник телеканала в Мемфисе обвинен в расизме

Сотрудник телеканала Fox 13 в Мемфисе Джоуи Салипек обвинен в расистских высказываниях по отношению к форварду Дрэймонду Грину.

После удаления игрока «Гризлис» в третьем матче серии плей-офф против «Уорриорз» (112:142) за споры с арбитром мужчина опубликовал в твиттере дискриминационное сообщение.

открывает свой первобытный рот на протяжении всей игры, а вежливый Кайл Андерсон оспаривает один свисток и получает удаление? Выдающаяся глупость», – написал Салипек.

Позже сообщение было удалено. В данный момент Fox 13 проводит расследование в отношении своего сотрудника.

«Вы удивлены? Не нужно извинений, оставайся при своем мнении», – прокомментировал Грин сообщение телеканала о разбирательстве в своем инстаграме.

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