Тэйлор Дженкинс – о блок-шоте Дрэймонда Грина: «Слишком много контакта»

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Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс прокомментировал решающий блок-шот Дрэймонда Грина в концовке четвертого матча серии плей-офф против «Голден Стэйт» (98:101, 1-3).

«До конца матча оставалось 19 секунд, поэтому хотели набрать быстрые два или три очка. Возможно, мы немного поторопились с атакой.

Я думаю, там был контакт. Это была очень плотная опека, но слишком много контакта. В любом случае, большая часть вины на нас, так как мы поторопились с атакой», – заявил Дженкинс.

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