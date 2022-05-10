Яннис попал Смарту ногой по лицу, когда тот пытался помочь ему подняться

Лидер «Бакс» попал защитнику «Селтикс» кроссовкой по лицу, когда тот пытался помочь ему подняться с паркета.

Смарт прокомментировал эпизод.

«Мы боролись за мяч, я поставил спину, он напрыгнул сзади, свистка не последовало. Так получилось, что мы переплелись, его нога лежала на моих. Я хотел помочь ему подняться, он постарался сделать так, чтобы я остался на месте и не смог продолжил игру, задержал меня. Он ударил меня ногой по лицу. И потом, когда я пытался помочь ему, он протянул руку, потом опустил, потом снова поднял. Я подумал: «Так, ладно, я не играю в эти игры». Поднялся и убежал», – сказал Смарт.

в понедельник сравнял счет в серии второго раунда плей-офф – 116:108, 2-2.

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