Эл Хорфорд: «Меня завели слова Янниса, которые он произнес после данка»

Бигмен «Селтикс» рассказал о своей мотивации в четвертом матче серии с «Бакс» (116:108, 2-2), в котором он набрал рекордные для себя 30 очков в плей-офф.

В третьей четверти лидер забил сверху с сопротивлением Хорфорда, смерил его взглядом и что-то сказал, за что получил технический.

«Я не могу привести здесь то, что сказал мне Яннис, но его слова и то, как он посмотрел на меня – все это мне определенно не понравилось. Это завело меня», – заявил 35-летний баскетболист.

В четвертой четверти Хорфорд поставил сверху с фолом Янниса, получив при этом технический за попадание локтем по лицу соперника и эмоциональное празднование.

«В плей-офф все происходит очень эмоционально, накал страстей очень высок. Сегодня все шло не совсем по нашему плану. В третьей четверти на протяжении долгого времени для нас все складывалось непросто. Смарт собирал всех в кучку и старался мотивировать, произносил правильные слова. В общем, это был очень эмоциональный момент», – рассказал Хорфорд.

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