Джейлен Браун был недоволен, когда Яннис положил ему руку на шею

Форвард «Селтикс» Джейлен Браун не захотел контактировать с лидером «Бакс» Яннисом Адетокумбо в концовке четвертого матча между командами.
Адетокумбо после фола положил руку на шею Брауна и стал ему что-то объяснять, но игрок «Бостона» не стал слушать 2-кратного MVP.
«Селтикс» победили со счетом 116:108, в активе Брауна 18 очков и 3 подбора.
По мнению телеведущего Скипа Бэйлесса, Браун поступил правильно.
«Джейлен все правильно сделал, когда не позволил Яннису обнять себя», – написал журналист в твиттере.
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