Джейлен Браун был недоволен, когда Яннис положил ему руку на шею

Форвард «Селтикс» не захотел контактировать с лидером «Бакс» в концовке четвертого матча между командами.

Адетокумбо после фола положил руку на шею Брауна и стал ему что-то объяснять, но игрок не стал слушать 2-кратного MVP.

«Селтикс» победили со счетом 116:108, в активе Брауна 18 очков и 3 подбора.

По мнению телеведущего , Браун поступил правильно.

«Джейлен все правильно сделал, когда не позволил Яннису обнять себя», – написал журналист в твиттере.

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