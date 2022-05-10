Джейлен Браун был недоволен, когда Яннис положил ему руку на шею

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Форвард «Селтикс» Джейлен Браун не захотел контактировать с лидером «Бакс» Яннисом Адетокумбо в концовке четвертого матча между командами.

Адетокумбо после фола положил руку на шею Брауна и стал ему что-то объяснять, но игрок «Бостона» не стал слушать 2-кратного MVP.

«Селтикс» победили со счетом 116:108, в активе Брауна 18 очков и 3 подбора.

По мнению телеведущего Скипа Бэйлесса, Браун поступил правильно.

«Джейлен все правильно сделал, когда не позволил Яннису обнять себя», – написал журналист в твиттере.

«Селтикс» уже расправились с Дюрэнтом. Теперь еще проверят претензии Янниса на звание лучшего игрока в НБА

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