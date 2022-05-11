Хавьер Паскуаль: «Изоляция для Билли Бэрона принесла результат»

Главный тренер «Зенита» отметил равные шансы команд в третьем матче серии плей-офф лиги ВТБ против УНИКСа.

Попадание атакующего защитника принес санкт-петербургскому клубу победу со счетом 68:67 (2-1 в серии).

«Мы счастливы этой победе. Это была типичная игра плей-офф. В защите и в нападении мы были настроены очень решительно, и один момент решил исход встречи. Обе команды действительно могли победить сегодня. Мы готовимся к следующему матчу серии. В последней атаке мы сыграли изоляцию для Билли, и это принесло результат. В ответном владении мы решили оставить соперника один-на-один, но в итоге мяч оказался у Мэйо. В такие моменты бросок может и залетать, и нет.

В третьей четверти мы немного потеряли контроль над игрой, что привело к такой заключительной десятиминутке. В целом у нас не было так много ошибок в защите и в нападении, но все равно хотелось бы их уменьшить. Думаю, что обе команды будут искать свой ритм в следующей игре, и тот, кто лучше себя проявит во второй половине, выиграет встречу», – сказал Паскуаль.

Первая битва равных в плей-офф лиги ВТБ. «Зенит» обыграл УНИКС и сохранил интригу в серии