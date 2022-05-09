Сергей Кущенко – о серии «Зенит» – УНИКС: «Команды строятся прямо по ходу решающих игр»

Теги Сергей Кущенко УНИКС Зенит Велимир Перасович Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил расклад сил в полуфинальной паре «Зенит» – УНИКС (1-1).

«На данный момент эта пара смотрится немного интереснее. Хорошо видна работа тренеров – Хавьера Паскуаля и Велимира Перасовича, которые, по сути, в ручном режиме управляют командами, в которые пришли новые игроки. Оба специалиста полагаются на наигранные связки: у Перасовича есть Марио Хезоня, находит свой ритм Лоренцо Браун, у Паскуаля отличная пара больших Мики-Пойтресс, а еще есть Бэрон и Лойд. В то же время, в игру казанцев еще не совсем встроены Желько Шакич и Джерон Джонсон, перешедшие из «Автодора». У «Зенита» не всегда помогают российские ветераны Сергей Моня и Виталий Фридзон. При этом поиск оптимальных сочетаний идет прямо по ходу матчей. Обычно к концу сезона все схемы наработаны и обкатаны, здесь же у нас уникальный случай, команды строятся прямо по ходу решающих игр.

Например, во второй игре у «Зенита» старте выходит Сергей Моня, чтобы он почувствовал, что тренер ему доверяет. У Казани готовили Георгия Жбанова к защите против Билли Бэрона, и на каком-то моменте это работало», – заявил Кущенко.

Первая битва равных в плей-офф лиги ВТБ. «Зенит» обыграл УНИКС и сохранил интригу в серии

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