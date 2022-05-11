«Юта» хочет совместить Донована Митчелла и Де’Андре Хантера

Форварда «Атланты» Де’Андре Хантера связывают с переходом в «Юту» в ближайшее межсезонье.

Как сообщает The Athletic, «Джаз» будут заинтересованы в сильном оборонительном игроке, если решат строить команду вокруг атакующего защитника .

Этим летом Хантер становится ограниченно свободным агентом. Ранее проходила информация, что игрок может получить контракт с зарплатой 12-15 миллионов долларов в год.

В нынешнем сезоне форвард набирал 13,4 очка и 3,3 подбора в среднем за матч при реализации 37,9% трехочковых. В плей-офф его показатели составили 21,2 очка, 3,8 подбора, 46,2% трехочковых.

Главные герои, разочарования, темные лошадки и X-факторы первого раунда плей-офф 2022