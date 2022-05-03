Де’Андре Хантер может продлить контракт на 12-15 миллионов долларов в год (The Athletic)

Несколько менеджеров оценивают зарплату форварда «Атланты» Де’Андре Хантера по его новому соглашению с клубом в размере от 12 до 15 миллионов долларов в год, сообщает The Athletic.

Хантер был выбран «Хоукс» под четвертым пиком на драфте-2019. Его контракт новичка заканчивается после сезона-2022/23. Этим летом игрок может подписать продление соглашения.

В нынешнем сезоне форвард набирал 13,4 очка и 3,3 подбора в среднем за матч при реализации 37,9% трехочковых. В плей-офф его показатели составили 21,2 очка, 3,8 подбора, 46,2% трехочковых.

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