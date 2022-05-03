Мэджик Джонсон: «Бруклину», «Юте», «Атланте» и «Чикаго» требуются обмены»

Теги Мэджик Джонсон Атланта Чикаго Лейкерс Бруклин Нью-Йорк НБА Юта НБА плей-офф Баскетбол

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон назвал команды, которым необходимо работать над усилением в межсезонье-2022.

«Команды плей-офф, которым требуются обмены этим летом – «Бруклин», «Юта», «Атланта» и «Чикаго».

Две команды с больших рынков, которым надо становиться лучше – «Лейкерс» и «Никс», – написал Джонсон.

«Лейкерс» и «Никс» заняли 11-е места в своих конференциях, не оправдав предсезонные ожидания.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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