Мэджик Джонсон: «Бруклину», «Юте», «Атланте» и «Чикаго» требуются обмены»

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон назвал команды, которым необходимо работать над усилением в межсезонье-2022.

«Команды плей-офф, которым требуются обмены этим летом – , «Юта», и .

Две команды с больших рынков, которым надо становиться лучше – «Лейкерс» и «Никс», – написал Джонсон.

«Лейкерс» и «Никс» заняли 11-е места в своих конференциях, не оправдав предсезонные ожидания.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века