«Я ценю это». Шак ответил на слова Гобера о том, что между ними нет вражды

Член Зала славы Шакил О′Нил во вторник дал интервью журналистке Bleacher Report Тэйлор Рукс.

Рукс начала беседу, прочитав Шаку сообщение центрового «Юты» , который заявил, что у него нет вражды с легендарным бигменом. Шак оценил слова француза.

«Знаешь, Руди, вот что я тебе скажу — я ценю это. Правда.

Часто, когда я кого-то достаю, они думают, что это ненависть или что-то в этом роде. Но на самом деле я просто бросаю им вызов», – сказал Шак.

Ранее Гобер и Шакил обменялись уколами.

«Я бы закрыл его задницу в защите 🔒», – написал Гобер в Twitter.

«Попробовал бы эту французскую курицу-барбекю на вкус. Как я уже говорил, затолкаю его тощую задницу под кольцо, покажу локоть и поставлю сверху», – заявил О’Нил в эфире телеканала TNT.

«Я чудо природы. Вы никогда не встречали такого большого и сексуального мужчину». Как Шакил О’Нил становился главным толстяком НБА