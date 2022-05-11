«Я ценю это». Шак ответил на слова Гобера о том, что между ними нет вражды

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Член Зала славы Шакил О′Нил во вторник дал интервью журналистке Bleacher Report Тэйлор Рукс.

Рукс начала беседу, прочитав Шаку сообщение центрового «Юты» Руди Гобера, который заявил, что у него нет вражды с легендарным бигменом. Шак оценил слова француза.

«Знаешь, Руди, вот что я тебе скажу — я ценю это. Правда.

Часто, когда я кого-то достаю, они думают, что это ненависть или что-то в этом роде. Но на самом деле я просто бросаю им вызов», – сказал Шак.

Ранее Гобер и Шакил обменялись уколами.

«Я бы закрыл его задницу в защите 🔒», – написал Гобер в Twitter.

«Попробовал бы эту французскую курицу-барбекю на вкус. Как я уже говорил, затолкаю его тощую задницу под кольцо, покажу локоть и поставлю сверху», – заявил О’Нил в эфире телеканала TNT.

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