Журналист Клэй Трэвис – о проведении матчей НБА в ОАЭ: «Потрясающее лицемерие»

Во вторник НБА объявила, что и проведут два предсезонных матча в Абу-Даби, ОАЭ.

Новость вызвала возмущение у известного спортивного журналиста и ведущего OutKick Клэя Трэвиса.

«НБА отказала Шарлотт в проведении Матча всех звезд из-за закона о туалете для трансгендеров. Но НБА вполне готова проводить матчи в Объединенных Арабских Эмиратах, где гомосексуальность карается смертной казнью. Потрясающее лицемерие», – написал Трэвис в Twitter.

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