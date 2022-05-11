Боб Ланир умер в возрасте 73 лет

Член Зала славы Боб Ланир скончался во вторник в возрасте 73 лет после непродолжительной болезни.

Легендарный центровой был выбран под 1-м номером драфта 1970 года и провел первые десять сезонов карьеры за «Детройт». В феврале 1980 года «Пистонс» обменяли Ланира в «Милуоки», а в 1984-м он завершил карьеру с показателями за карьеру 20,1 очка, 10,1 подбора, 3,2 передачи, 1,5 блок-шота и 1,1 перехвата в среднем за матч.

Ланир стал 8-кратным участником Матча всех звезд и один раз был признан MVP Матча звезд (1974). 16-й игровой номер центрового был выведен из обращения и , и .

В 1992 году Ланир был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

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