Роб Пелинка: «Уэстбрук сделал для «Лейкерс» все, что было в его силах»

Генеральный менеджер «Лейкерс» высказался о перспективах в команде разыгрывающего , у которого есть опция игрока на сезон-2022/23.

«Расс – игрок Зала славы, в этом сезоне он сделал для «Лейкерс» все, что было в его силах. Если говорить о Уэстбруке и его будущем, частично это зависит от него самого.

Мы будем рассматривать все возможные варианты улучшения команды», – заявил Пелинка.

В дебютном сезоне за «Лейкерс» Уэстбрук провел 78 матчей, набирая 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века