Роб Пелинка: «Уэстбрук сделал для «Лейкерс» все, что было в его силах»

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка высказался о перспективах в команде разыгрывающего Расселла Уэстбрука, у которого есть опция игрока на сезон-2022/23.
«Расс – игрок Зала славы, в этом сезоне он сделал для «Лейкерс» все, что было в его силах. Если говорить о Уэстбруке и его будущем, частично это зависит от него самого.
Мы будем рассматривать все возможные варианты улучшения команды», – заявил Пелинка.
В дебютном сезоне за «Лейкерс» Уэстбрук провел 78 матчей, набирая 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру.
Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века