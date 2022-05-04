Мбаппе, Салах, Леклер, Радукану, Швентек – в европейском списке Forbes «30 до 30»

и попали в европейский рейтинг Forbes «30 до 30».

В список попали 30 человек в возрасте до 30 лет, получившие признание в профессиональном сообществе.

Помимо футболистов и , в список попали следующие спортсмены: баскетболист, центровой «Юты» , пилот , теннисистки и , лыжник-паралимпиец Дмитрий Суярко, велосипедистка Шарлотт Уортингтон, киберспортсмены Мичаэла Линтруп и Александр Костылев и гребец Белла Коллинз.