Мбаппе, Салах, Леклер, Радукану, Швентек – в европейском списке Forbes «30 до 30»

Килиан Мбаппе и Мохамед Салах попали в европейский рейтинг Forbes «30 до 30».
В список попали 30 человек в возрасте до 30 лет, получившие признание в профессиональном сообществе.
Помимо футболистов «ПСЖ» и «Ливерпуля», в список попали следующие спортсмены: баскетболист, центровой «Юты» Руди Гобер, пилот «Феррари» Шарль Леклер, теннисистки Эмма Радукану и Ига Швентек, лыжник-паралимпиец Дмитрий Суярко, велосипедистка Шарлотт Уортингтон, киберспортсмены Мичаэла Линтруп и Александр Костылев и гребец Белла Коллинз.