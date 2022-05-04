Мбаппе, Салах, Леклер, Радукану, Швентек – в европейском списке Forbes «30 до 30»

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Килиан Мбаппе и Мохамед Салах попали в европейский рейтинг Forbes «30 до 30». 

В список попали 30 человек в возрасте до 30 лет, получившие признание в профессиональном сообществе.

Помимо футболистов «ПСЖ» и «Ливерпуля», в список попали следующие спортсмены: баскетболист, центровой «Юты» Руди Гобер, пилот «Феррари» Шарль Леклер, теннисистки Эмма Радукану и Ига Швентек, лыжник-паралимпиец Дмитрий Суярко, велосипедистка Шарлотт Уортингтон, киберспортсмены Мичаэла Линтруп и Александр Костылев и гребец Белла Коллинз.  

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