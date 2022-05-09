Дикембе Мутомбо: «Суперкоманд не существует»

Легендарный центровой Дикембе Мутомбо в интервью TMZ Sports заявил, что «Бруклин» не является суперкомандой, потому что суперкоманд не существует.
«Что такое суперкоманда? Кто вам сказал, что это суперкоманда?
Все играют в НБА. Они играют в одной команде. Я работаю в лиге. Суперкоманд не существует.
Если ты не готов, ты проиграешь. Это как боксерский поединок. Если ты не готов, тебя нокаутируют. Главное – это сила духа. Если ты не силен духом, тебя можно победить», – сказал Мутомбо.
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