Дикембе Мутомбо: «Суперкоманд не существует»

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Легендарный центровой Дикембе Мутомбо в интервью TMZ Sports заявил, что «Бруклин» не является суперкомандой, потому что суперкоманд не существует.

«Что такое суперкоманда? Кто вам сказал, что это суперкоманда?

Все играют в НБА. Они играют в одной команде. Я работаю в лиге. Суперкоманд не существует.

Если ты не готов, ты проиграешь. Это как боксерский поединок. Если ты не готов, тебя нокаутируют. Главное – это сила духа. Если ты не силен духом, тебя можно победить», – сказал Мутомбо.

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