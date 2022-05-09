Джейсон Кидд: «Лука представляет собой проблему для соперника в трехсекундной зоне»

Главный тренер после победы над «Финиксом» в 4-м матче серии плей-офф (111:101, 2-2) похвалил лидера команды Луку Дончича за игру в трехсекундной зоне.

«Лука представляет собой проблему для соперника в трехсекундной зоне. Он достаточно силен физически и достаточно большой, чтобы добраться до кольца. Он не просто скорер, он может отдать передачу. И этим он опасен.

Но самое главное – мы стараемся оказывать давление. Мы пытаемся доставить мяч в трехсекундную зону, а не просто обосноваться, потому что «Санз» очень хорошо обороняются, если вы просто передаете мяч по трехочковой линии, тянете время и бросаете сложный трехочковый», – сказал Кидд.

Главная серия в жизни Луки Дончича. Сможет ли он снять проклятие «Финикса»?