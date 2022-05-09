Сергей Кущенко: «Полуфинальные вывески Лиги ВТБ себя точно оправдывают»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал итоги первых полуфинальных матчей плей-офф.

ведет в серии с «Локомотивом-Кубань» 2-0, «Зенит» и УНИКС обменялись победами.

«Полуфинальные вывески себя точно оправдывают, и баскетбол, наверное, именно тот, который все ждали. Надо признать, что уровень игры очень неплохой.

Да, он не тот, который был до отстранения наших клубов в еврокубках. Составы изменились, и сейчас мы смотрим, как лучшие тренеры Лиги пытаются найти новые связи и новые схемы, благодаря которым можно добиваться результата на уровне матчей плей-офф. Сейчас, по сути, нет никакого европейского баскетбола, кроме нашего, и команды правильно реагируют: в Питере полные трибуны, в Москве хорошая посещаемость и поддержка болельщиков. Уверен, то же будет в Краснодаре и Казани», – заявил Кущенко.

Первая битва равных в плей-офф лиги ВТБ. «Зенит» обыграл УНИКС и сохранил интригу в серии