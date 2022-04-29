Стало известно расписание матчей 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ

лига ВТБ опубликовала даты и время матчей 1/2 финала плей-офф.

В полуфинальных сериях до трех побед (по схеме 2-2-1) встретятся ЦСКА (Москва) — (Краснодар), «Зенит» (Санкт-Петербург) — (Казань). Матчи начинаются на площадке команды с более высоким посевом.

(1) ЦСКА — (4) «Локомотив-Кубань»

1-я игра — 5 мая, 19:30 (мск) ЦСКА — «Локомотив-Кубань», в Москве 2-я игра — 7 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Локомотив-Кубань», в Москве 3-я игра — 10 мая, 14:00 (мск) «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, в Краснодаре 4-я игра — 12 мая, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, в Краснодаре (*) 5-я игра — 15 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Локомотив-Кубань», в Москве (*)

(2) «Зенит» — (3) УНИКС

1-я игра — 6 мая, 20:00 (мск) «Зенит» — УНИКС, в Санкт-Петербурге 2-я игра — 8 мая, 16:00 (мск) «Зенит» — УНИКС, в Санкт-Петербурге 3-я игра — 11 мая, 20:00 (мск) УНИКС — «Зенит», в Казани 4-я игра — 13 мая, 20:00 (мск) УНИКС — «Зенит», в Казани (*) 5-я игра — 16 мая, 20:00 (мск) — УНИКС, в Санкт-Петербурге (*)

(*) — если понадобится

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