Сергей Кущенко: «У всех полуфиналистов Лиги ВТБ примерно равные шансы на успех»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ждет интересной борьбы в полуфинальных сериях плей-офф, поскольку все команды имеют примерно равные шансы на победу в турнире.

«Ждем от полуфинальных серий совершенно другого качества баскетбола, чем был в первом раунде. Команды готовы биться за Кубок Белова. Уверен, что у всех примерно равные шансы на успех», – приводит слова Кущенко ТАСС.

В полуфинальных сериях до трех побед московский ЦСКА сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», петербургский – с казанским . Серии стартуют 5 и 6 мая.

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