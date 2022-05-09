Крис Пол удален с 6 фолами за 9 минут до конца 4-го матча с «Мэвс»

Разыгрывающий завершил четвертый матч серии плей-офф против из-за перебора персональных замечаний.

Лидер «Санз» получил свой шестой фол за 8:58 до конца встречи. Четыре из этих шести замечаний были определены в первой половине игры. Пятый фол пришелся на начало третьей четверти матча.

В итоге разыгрывающий досрочно покинул площадку, набрав 5 очков, 7 передач, 5 подборов и 1 перехват за 23 минуты. Это его четвертое удаление в матчах плей-офф за карьеру.

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