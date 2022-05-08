Лига чемпионов. «Финал четырех». В финале «Манреса» сыграет с «Тенерифе», в матче за 3-е место «Людвигсбург» сразится с «Хапоэлем Холон»

Теги результаты Хапоэль Холон Людвигсбург Манреса Тенерифе Лига чемпионов Баскетбол

В воскресенье, 8 мая, в Бильбао состоится финальный матч Лиги чемпионов между испанскими «Манресой» и «Тенерифе».

В матче за 3-е место немецкий «Людвигсбург» сразится с израильским «Хапоэлем Холон».

Лига чемпионов

Финал четырех

Бильбао, Испания

Матч за 3-е место

ЛЮДВИГСБУРГ ГЕРМАНИЯ – Хапоэль Холон Израиль

8 мая. 18.00

Финал

Манреса Испания – Тенерифе Испания

8 мая. 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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