Лига чемпионов. 1/4 финала. «Клуж» сыграет с «Людвигсбургом»

Во среду, 13 апреля, в рамках серий 1/4 финала плей-офф чемпионов румынский «Клуж» сыграет в гостях с немецким .

чемпионов

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

ЛЮДВИГСБУРГ ГЕРМАНИЯ – КЛУЖ РУМЫНИЯ

13 апреля. 21:00

ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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