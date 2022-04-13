Лига чемпионов. 1/4 финала. «Клуж» сыграет с «Людвигсбургом»

Во среду, 13 апреля, в рамках серий 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов румынский «Клуж» сыграет в гостях с немецким «Людвигсбургом».
Лига чемпионов
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
ЛЮДВИГСБУРГ ГЕРМАНИЯ – КЛУЖ РУМЫНИЯ
13 апреля. 21:00
«Клуж» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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