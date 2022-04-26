Чима Монеке из «Манресы» – MVP апреля в Лиге чемпионов

Тяжелый форвард «Манресы» Чима Монеке признан MVP апреля в чемпионов ФИБА.

Испанский клуб пробился в «Финал четырех» турнира, обыграв в четвертьфинальной серии «Уникаху». Средние показатели Монеке составили 17,5 очка (63,6% с игры), 8,0 подбора и 20,5 балла за эффективность действий.

В символическую пятерку месяца помимо Монеке вошли Джо Томассон ( ), Джона Радебаух («Людвигсбург»), Крис Джонсон («Хапоэль Холон») и («Тенерифе»).

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