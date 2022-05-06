Лига чемпионов. «Финал четырех». «Хапоэль Холон» – «Тенерифе», «Людвигсбург» сыграет с «Манресой»

В пятницу, 6 мая, в Бильбао стартует «Финал четырех» Лиги чемпионов.

В полуфинальных матчах турнира израильский «Хапоэль Холон» встретится с испанским «Тенерифе», немецкий сыграет с испанской «Манресой».

чемпионов

Финал четырех

Бильбао, Испания

Хапоэль Холон Израиль – Тенерифе Испания

6 мая. 19:00

ЛЮДВИГСБУРГ ГЕРМАНИЯ – Манреса Испания

6 мая. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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