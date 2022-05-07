Джеймс Харден: «Дело не в результативности, одно присутствие Эмбиида дает нам энергию»

Атакующий защитник «Филадельфии» отдал должное своему одноклубнику после третьего матча серии плей-офф против (99:79, 1-2).

Центровой вернулся в строй после сотрясения и перелома глазницы. Сыгравший в защитной маске Эмбиид набрал 18 очков (5 из 12 с игры) и 11 подборов за 36 минут на площадке.

«Мы нуждались в нем. Он вернулся и внес вклад. Дело не в том, что он набрал 30 или 40 очков, дело в его присутствии. Одно его присутствие дает нам энергию», – сказал Харден.

В активе Хардена 17 очков и 6 передач за 38 минут.