Джеймс Харден: «Эмбиид показал, почему он является MVP»

Защитник «Сиксерс» после третьего матча серии с «Хит» (99:79, 1-2) высказал своем мнение о центровом команды , который вернулся в строй после сотрясения и перелома глазницы.

Сыгравший в защитной маске Джоэл набрал 18 очков (5 из 12 с игры) и 11 подборов за 36 минут.

«Могу только представить, как это сложно. У меня у самого как-то было сотрясение. Вернуться после этого, да еще когда у тебя опухшее лицо и проблемы с пальцем...

Но надо было играть. Надо было побеждать. Это плей-офф. Джоэл знал, как сильно мы нуждаемся в нем, и он сделал свое дело. Его доминирующая игра на обеих половинах очень важна для этой команды

Эмбиид показал, почему он является MVP. Он завел нас, теперь нам надо продолжать в том же духе», – признался Харден.

В активе Хардена 17 очков и 6 передач за 38 минут.

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