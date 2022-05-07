Кайл Лаури – об отсутствии набранных очков в 3-м матче: «Если я вышел на площадку, не может быть никаких оправданий»

Стартовый разыгрывающий в пятницу вернулся в состав после четырех пропущенных матчей из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги.

В проигранной третьей встрече серии с «Сиксерс» (79:99, 2-1) Лаури провел на площадке 25 минут и не набрал ни одного очка (0 из 4 с игры).

«У меня был всего один полноценный день, когда я тренировался, скорее, половина дня. Мне еще предстоит набрать ритм. Не рассчитывал, что выдам сегодня выдающийся матч, но и без набранных очков уйти с площадки не ожидал.

Если я все же вышел играть, не может быть никаких оправданий. Со мной все в порядке. Я здоров. Здоров настолько, насколько это сейчас возможно. Поработаю над восстановлением и буду готов к воскресной игре», – заявил Лаури.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев