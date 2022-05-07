Пол Пирс: «Дончич – настоящий MVP. Дайте ему игрока Матча звезд и это сразу приведет к титулу»

Прославленный игрок «Селтикс» отдал должное разыгрывающему «Мэверикс» .

В третьем матче серии с «Санз» (103:94, 1-2) словенец набрал за 34 минуты 26 очков, 13 подборов и 9 передач.

«Дончич – настоящий MVP. Просто посмотрите, что он делает для своей команды.

Дайте ему любого игрока Матча звезд и это сразу приведет к титулу. Боже, Лука. Просто поставьте рядом с ним оллстара, кого угодно», – написал Пирс в твиттере.

Главная серия в жизни Луки Дончича. Сможет ли он снять проклятие «Финикса»?