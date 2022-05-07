«Лейкерс» провели собеседование с Марком Джексоном

«Лейкерс» провели собеседование с кандидатом на пост главного тренера Марком Джексоном.
Джексон в этом году близок к возвращению в НБА в качестве тренера после увольнения из «Голден Стэйт» 8 лет назад. Он является одним из основных претендентов на должность главного тренера «Сакраменто».
Джексон возглавлял «Уорриорз» с 2011-го по 2014-й годы, а сейчас является телевизионным экспертом.
Ранее сообщалось, что кандидатуру Джексона якобы одобряет лидер «озерников» Леброн Джеймс.
Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века