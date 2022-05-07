«Лейкерс» провели собеседование с Марком Джексоном

«Лейкерс» провели собеседование с кандидатом на пост главного тренера .

Джексон в этом году близок к возвращению в в качестве тренера после увольнения из «Голден Стэйт» 8 лет назад. Он является одним из основных претендентов на должность главного тренера .

Джексон возглавлял «Уорриорз» с 2011-го по 2014-й годы, а сейчас является телевизионным экспертом.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Джексона якобы одобряет лидер «озерников» Леброн Джеймс.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века