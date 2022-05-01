Марк Джексон – в финальном списке претендентов на пост главного тренера «Сакраменто»

определил финальный список кандидатов на должность главного тренера команды, с которыми будут проведены собеседования в ближайшее время.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, одним из главных претендентов является , который возглавлял с 2011-го по 2014-й год, а сейчас является телевизионным экспертом.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, в финальный список также попали ассистент «Уорриорз» и консультант Стив Клиффорд.

«Сакраменто» занял 12-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф 16-й раз подряд (антирекорд НБА). После окончания сезона руководство клуба проинформировало Элвина Джентри, что он больше не является исполняющим обязанности главного тренера.

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