«Кингз» провели собеседование со Стивом Клиффордом

Теги Майк Браун Бруклин Сакраменто НБА Марк Джексон Стив Клиффорд Баскетбол

«Кингз» провели собеседование с кандидатом на должность главного тренера Стивом Клиффордом.

Как сообщает New York Post, специалист встретился с руководством клуба в Сакраменто в минувшее воскресенье.

Нынешний сезон Клиффорд провел в качестве консультанта в «Бруклине».

Ранее стало известно, что Клиффорд вошел в число тренеров, которые могут возглавить «Сакраменто». Другие претенденты – работавший Марк Джексон и Майк Браун.

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