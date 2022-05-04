«Кингз» провели собеседование со Стивом Клиффордом

«Кингз» провели собеседование с кандидатом на должность главного тренера Стивом Клиффордом.

Как сообщает New York Post, специалист встретился с руководством клуба в Сакраменто в минувшее воскресенье.

Нынешний сезон Клиффорд провел в качестве консультанта в .

Ранее стало известно, что Клиффорд вошел в число тренеров, которые могут возглавить . Другие претенденты – работавший и .

Сериал «Время побеждать» – американский вариант «Движения вверх». Отлично зашел большинству, плюются только фанаты баскетбола