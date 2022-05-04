«Кингз» провели собеседование со Стивом Клиффордом

«Кингз» провели собеседование с кандидатом на должность главного тренера Стивом Клиффордом.
Как сообщает New York Post, специалист встретился с руководством клуба в Сакраменто в минувшее воскресенье.
Нынешний сезон Клиффорд провел в качестве консультанта в «Бруклине».
Ранее стало известно, что Клиффорд вошел в число тренеров, которые могут возглавить «Сакраменто». Другие претенденты – работавший Марк Джексон и Майк Браун.
Сериал «Время побеждать» – американский вариант «Движения вверх». Отлично зашел большинству, плюются только фанаты баскетбола