Сани Бечирович: «Ущерб, нанесенный российским клубам, будет не так-то просто исправить»

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Спортивный директор «Цедевиты-Олимпии» Сани Бечирович заявил, что российским клубам будет сложно вернуться на прежний уровень после отстранения от участия в еврокубках.

«Ущерб, нанесенный клубам, будет не так-то просто исправить. Восстановить клуб, который на протяжении многих лет играл на высочайшем уровне европейского баскетбола, не так-то просто. То, что строилось 15-20 лет, можно легко разрушить за пару месяцев. Все, что вкладывалось последние 15-20 лет, пропало.

Будет много проблем с возвращением игроков, поэтому им будет сложно быть конкурентоспособными и оставаться на том уровне, на котором они были раньше. Еще посмотрим, как сами клубы отреагируют на этот кризис», – сказал Бечирович.

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