Шейн Ларкин – MVP апреля в Евролиге

Разыгрывающий признан самым ценным игроком Евролиги по итогам апреля.

«Эфес» в третий раз подряд пробился в «Финал четырех», обыграв в четвертьфинальной серии «Милан» со счетом 3-1. Общий показатель турецкого клуба в апреле – 5-2. Ларкин добился лучшего по итогам месяца результата эффективности среди всех игроков Евролиги – 23,4 балла.

Средние показатели Ларкина в серии с «Миланом» составили 14,8 очка, 4,8 передачи и 1,3 перехвата за игру.

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