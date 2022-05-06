Никола Вуйчич: «Потребуется некоторое время, прежде чем российские команды снова допустят к участию в европейских турнирах»

Генеральный менеджер «Маккаби Тель-Авив» высказался по поводу отстранения российских клубов от участие в еврокубках и их возможного возвращения.

«Это непредсказуемо, как COVID. Никто этого не ожидал, пока это не случилось. Мы не в состоянии предсказать сценарии развития событий. Пока нет четкого решения. Мы ждем крайнего срока, чтобы принять решение.

В нашей лиге играют команды из девяти стран. Между странами разные отношения. Некоторые страны менее эмоционально связаны с другими странами. Ребятам из Литвы будет очень тяжело играть против ЦСКА. Я помню, такие же проблемы были с Югославией и Сербией в свое время.

У разных стран разные отношения с российскими командами. Сейчас мы находимся в ситуации, когда им будет очень сложно вернуться в Евролигу с точки зрения общественности и безопасности, как бы вы это ни называли.

Это будет очень сложно. Думаю, потребуется некоторое время, прежде чем их снова допустят к участию в европейских турнирах. Я говорю не только о , я говорю обо всех спортивных турнирах», — сказал Вуйчич.

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