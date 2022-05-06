Стивен Адамс покинул ковид-протокол и может сыграть в 3-м матче против «Уорриорз»

Центровой «Мемфиса» Стивен Адамс покинул ковид-протокол и может сыграть в третьем матче серии второго раунда плей-офф против «Голден Стэйт» (1-1).
Главный тренер «Гризлис» Тэйлор Дженкинс заявил, что решение об участии Адамса в субботнем матче будет принято после тренировки в пятницу.
Адамс пропустил последний матч серии первого раунда против «Миннесоты» (4-2) и первые два матча против «Голден Стэйт» (1-1).
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