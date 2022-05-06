Хосе Альварадо: «Когда-нибудь я стану лучшим по игре в защите»

Игрок «Нового Орлеана» рассказал о том, что нацелен на завоевание приза лучшему по игре в защите НБА.

«Когда-нибудь я стану лучшим по игре в защите, запомните мои слова», – написал 24-летний Альварадо в твиттере.

Альварадо не был выбран на драфте-2021. Он провел первый сезон в НБА, заключив с двусторонний контракт, который по ходу розыгрыша был трансформирован в стандартное соглашение (4 года и 6,5 миллиона долларов).

В этом сезоне впервые с 90-х награда «Мистер замок» досталась представителю задней линии – Маркус Смарт («Селтикс»).

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?