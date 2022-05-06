Хосе Альварадо: «Когда-нибудь я стану лучшим по игре в защите»

Игрок «Нового Орлеана» Хосе Альварадо рассказал о том, что нацелен на завоевание приза лучшему по игре в защите НБА.
«Когда-нибудь я стану лучшим по игре в защите, запомните мои слова», – написал 24-летний Альварадо в твиттере.
Альварадо не был выбран на драфте-2021. Он провел первый сезон в НБА, заключив с «Новым Орлеаном» двусторонний контракт, который по ходу розыгрыша был трансформирован в стандартное соглашение (4 года и 6,5 миллиона долларов).
В этом сезоне впервые с 90-х награда «Мистер замок» досталась представителю задней линии – Маркус Смарт («Селтикс»).
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