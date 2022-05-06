Роберт Ковингтон подписал двухлетний контракт с «Клипперс»

Форвард Роберт Ковингтон продолжит выступления за . Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски пишет, что игрок подписал двухлетнее соглашение на 24 миллиона долларов.

Ковингтон должен был стать свободным агентом этим летом. По условиям коллективного соглашения у него была возможность подписаться с «Клипперс» максимум на два года перед открытием рынка свободных агентов.

С заключением этого контракта предполагаемый налог на роскошь клуба из Лос-Анджелеса увеличился с 17,8 млн до 54,9 млн долларов.

Ковингтон стал игроком «Клипперс» после обмена из «Портленда» перед дедлайном. В 23 матчах за калифорнийский клуб он набирал в среднем 10,4 очка, 5,1 подбора и 1,2 блока при 45% из-за дуги.

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