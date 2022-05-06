Роберт Ковингтон подписал двухлетний контракт с «Клипперс»

Форвард Роберт Ковингтон продолжит выступления за «Клипперс». Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски пишет, что игрок подписал двухлетнее соглашение на 24 миллиона долларов.
Ковингтон должен был стать свободным агентом этим летом. По условиям коллективного соглашения у него была возможность подписаться с «Клипперс» максимум на два года перед открытием рынка свободных агентов.
С заключением этого контракта предполагаемый налог на роскошь клуба из Лос-Анджелеса увеличился с 17,8 млн до 54,9 млн долларов.
Ковингтон стал игроком «Клипперс» после обмена из «Портленда» перед дедлайном. В 23 матчах за калифорнийский клуб он набирал в среднем 10,4 очка, 5,1 подбора и 1,2 блока при 45% из-за дуги.
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