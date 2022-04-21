«Клипперс» рассмотрят возможность обмена Маркуса Морриса

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Ожидается, что «Клипперс» рассмотрят возможность обмена форварда Маркуса Морриса (32 года, 203 см) для обновления состава, сообщает The Los Angeles Times.

Травмы суперзвезд Кавая Ленарда и Пола Джорджа не позволили «Клипперс» выйти в плей-офф сезона-2021/22. Команда завершила регулярный чемпионат с результатом 42-40, а затем проиграла «Миннесоте» и «Новому Орлеану» в турнире плей-ин.

Руководство «Клипперс» планирует усовершенствовать состав в межсезонье и вернуть себе статус претендента на чемпионство в следующем сезоне.

Моррис провел в этом сезоне 56 матчей, набирая в среднем 15,5 очка, 4,4 подбора и 2,1 передачи.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

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