Бранко Максимович: «Локо» дал настоящий бой клубу из Топ-3 европейского баскетбола»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Бранко Максимович Баскетбол

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович заявил, что его команда дала настоящий бой ЦСКА в первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (90:93, 0-1).

«Сложно сказать что-то умное после такого матча... Наш сегодняшний соперник – клуб, который всегда в Топ-3 европейского баскетбола. И наши игроки сегодня дали настоящий бой.

Уступили из-за собственных ошибок, хотя были близки к победе… В таких матчах решают детали. Именно на этом нужно сфокусировать внимание игроков», – сказал тренер.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?

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