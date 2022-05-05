Бен Симмонс успешно перенес операцию на спине

Защитник сегодня успешно перенес операцию на спине, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По словам клуба, игрок начнет реабилитационную программу через три недели.

Ранее сообщалось, что восстановительный период займет 3-4 месяца. Ожидается, что Симмонс полностью восстановится и будет готов к работе задолго до открытия нового тренировочного лагеря в сентябре.

Симмонс 10 февраля был обменен из «Филадельфии» в «Бруклин». Австралиец предпринял несколько попыток набрать форму и дебютировать за команду, но так и не сыграл ни одного матча из-за беспокоившей его спины.

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