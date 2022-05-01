Маркус Смарт травмировал плечо в 1-й половине матча с «Милуоки», вернулся во 2-й

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Атакующий защитник «Бостона» Маркус Смарт повредил плечо в конце второй четверти первого матча серии плей-офф против «Милуоки» в воскресенье.

Смарт столкнулся с игроками «Бакс» во время своего прохода под кольцо. После свистка арбитра о нарушении правил защитник указал на полученную травму и убежал в раздевалку.

После осмотра врачей в большом перерыве игрок вернулся на площадку во второй половине встречи.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Смарт получил ушиб правой четырехглавой мышцы.

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