Леброн Джеймс: «Джа Морэнта даже не должно было быть среди претендентов на награду «Самый прогрессирующий игрок»

Форвард заявил, что 22-летнего разыгрывающего не должно было быть среди претендентов на приз «Самый прогрессирующий игрок года», потому что он уже является суперзвездой лиги.

«Джа чертовски крут! Его даже не должно было быть среди претендентов на награду «Самый прогрессирующий игрок». Этот парень – абсолютная звезда и всегда ей был.

Настоящие знатоки баскетбола это знают, в отличие от большинства этих голосующих ботанов, которые даже не смотрят баскетбол», – написал четырехкратный чемпион НБА.

Морэнт был признан самым прогрессирующим игроком сезона-2021/22.

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