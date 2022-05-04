Стивен Эй Смит: «Лейкерс» следует обменять Леброна»

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Эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что «Лейкерс» должны обменять своего звездного форварда Леброна Джеймса.

«Я считаю, что «Лейкерс» следует всерьез задуматься над обменом Леброна Джеймса. Это то, во что я верю. Сейчас многие люди сойдут с ума, поскольку ему 37 лет, он провел свой 19-й сезон, набирал 30 очков и все такое. Команда будет выступать лучше с игроков уровня MVP, никаких сомнений. Это нисколько не стыдит Леброна. Наоборот, когда я так говорю, это только укрепляет его величие. «Лейкерс» по большому счету идут в никуда», – произнес Эй Смит.

Калифорнийский клуб завершил нынешний сезон на 11-м месте в Западной конференции и не попал в плей-офф.

Джеймс финишировал третьим в рейтинге результативности среди всех игроков НБА, набирая 30,3 очка в среднем за матч.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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