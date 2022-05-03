«Шарлотт» интересен вариант с назначением Куина Снайдера

интересен вариант с назначением на пост главного тренера.

Об этом сообщает инсайдер Марк Штейн со ссылкой на источник в лиге.

Снайдер на данный момент является тренером «Юты». После третьего за последние четыре года вылета в первом раунде плей-офф «Джаз» могут расстаться с 55-летним специалистом.

«Хорнетс» после второго за два последних года поражения в турнире плей-ин отправили в отставку Джеймса Боррего.

Главные герои, разочарования, темные лошадки и X-факторы первого раунда плей-офф 2022